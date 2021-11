U17 A-B: big match nel gruppo A tra Genoa e Fiorentina. Derby tra Roma e Lazio nel girone C

Campionati Giovanili

U15 di A e B: il Torino, ancora a punteggio pieno, affronta al Cremonese in trasferta. Situazione analoga per la Fiorentina, ospite del Perugia

venerdì 12 novembre 2021

Under 17 A-B

Nel girone A, il big match è certamente Fiorentina-Genoa, terza contro prima. In mezzo, la Sampdoria affronterà in casa il Pisa ancora fermo a 2 punti in ultima posizione. Nel gruppo B, la sfida da non perdere è tra due delle tre prime in classifica, Inter-Atalanta. L’altra capolista, il Milan, se la vedrà in trasferta contro la Spal. La giornata è ricca di emozioni anche nel girone C con il derby tra Roma e Lazio con i biancocelesti avanti di un solo punto (18 a 17). Il Benevento, anch’esso a 17 punti, affronterà la trasferta di Perugia mentre il Napoli osserverà un turno di riposo.

Under 16 A-B

Nel girone A, il Monza a punteggio pieno con 15 punti affronterà il Genoa terzo in classifica mentre la Juve giocherà in casa contro il Cagliari. Nel girone B, l’Inter capolista giocherà a Vicenza mentre Atalanta e Milan se la vedranno contro Pordenone e Udinese. Girone C con il Bologna in testa con 5 vittorie su 5 gare che se la vedrà in trasferta contro la Ternana mentre il Pisa, secondo, riceverà la Spal terza. Girone D con la Lazio capolista in casa contro la Reggina mentre Benevento-Roma sarà sfida tra seconda e terza in classifica.

Under 15 A-B

Nel girone A comanda il Torino (5 vittorie su 5) che domenica giocherà a Cremona; nel girone B, l’Atalanta capolista sarà contro il Pordenone mentre Milan e Inter se la vedranno contro Udinese e Vicenza. Girone C con la Fiorentina a punteggio pieno con 15 punti che dovrà affrontare la trasferta di Perugia mentre l’Empoli secondo affronterà in casa il Sassuolo. Infine, girone D con la Roma capolista impegnata nella trasferta di Benevento e la Lazio, appena un punto dietro, in casa contro la Reggina.