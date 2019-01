Campionati Giovanili

La Roma ospite del Frosinone per tenere a distanza di sicurezza il Napoli, big match tra Bologna e Brescia nel girone B guidato dall'Inter

venerdì 11 gennaio 2019

Campionato U17 Serie A e B

Riparte l'inseguimento all'Empoli, capolista del gruppo A, da parte del nutrito gruppo di inseguitrici, con i toscani ospiti del Torino, al momento al quarto posto, ma ad appena 4 punti dalla vetta. Spettatori più che interessati la Fiorentina e la Juventus, con i viola impegnati contro la Cremonese e i bianconeri con il Carpi, e a 2 lunghezze di distanza dai biancazzurri. Al terzo posto, a -1 dalla seconda piazza, il Genoa, che attende il Parma.

Nel girone B, match di cartello tra Bologna e Brescia, terza e quarta alle spalle dell'Inter capolista, che ospita l'Hellas Verona, e dell'Atalanta, staccata di 4 punti dai nerazzurri e impegnata a Venezia.

La Roma, al comando del gruppo C, riprende la propria corsa sul campo del Frosinone, con l'obiettivo di tenere a distanza di sicurezza il Napoli, a -3 dai giallorossi e in attesa della visita del Lecce.





Girone A CARPI-JUVENTUS; CREMONESE-FIORENTINA (“Arvedi”, ore 11.00); GENOA-PARMA; LIVORNO-SPEZIA (sabato 12 gennaio, ore 14.30); SASSUOLO-LAZIO (ore 12.00); TORINO-EMPOLI (ore 11.00); Riposa: SAMPDORIA

Classifica EMPOLI 26; FIORENTINA, JUVENTUS 24; GENOA 23; TORINO 22; SASSUOLO 21; SAMPDORIA, LAZIO 19; CREMONESE 14; PARMA 12; CARPI, LIVORNO 6; SPEZIA 5.

Girone B BRESCIA-BOLOGNA; CALCIO PADOVA-S.P.A.L. (ore 14.00); CHIEVO VERONA-MILAN; INTERNAZIONALE-HELLAS VERONA (ore 14.00); UDINESE-CITTADELLA (“Comunale Coseano”); VENEZIA-ATALANTA (sabato 12 gennaio, ore 14.30); Riposa: CAGLIARI

Classifica INTERNAZIONALE 31; ATALANTA 27; BOLOGNA 23; BRESCIA 22; MILAN 19; HELLAS VERONA 18; S.P.A.L. 17; CAGLIARI 16; CHIEVO VERONA 14; VENEZIA 11; UDINESE 7; CITTADELLA 6; CALCIO PADOVA 2.

Girone C BENEVENTO-PERUGIA; COSENZA-DELFINO PESCARA (ore 14.30); CROTONE-SALERNITANA (“Baffa”); FOGGIA-ASCOLI (ore 15.30); FROSINONE-ROMA (ore 11.00); NAPOLI-LECCE (ore 12.00); Riposa: CITTA’ DI PALERMO

Classifica ROMA 33; NAPOLI 30; BENEVENTO 20; CITTA’ DI PALERMO 18; ASCOLI 17; PERUGIA 16; FROSINONE 15; DELFINO PESCARA 14; SALERNITANA 12; CROTONE, COSENZA 11; FOGGIA 10; LECCE 9.





Campionato U16 Serie A e B

Il nuovo anno si riapre con lo scontro diretto tra Benevento e Roma sul campo dei romani, con la formazione campana avanti di 3 punti. Nel gruppo A, il Sassuolo capolista, che ha chiuso il 2018 con un vantaggio di 7 punti sulla Lazio, fa visita alla Fiorentina, mentre i biancocelesti vanno a Livorno. L'Inter, al comando del girone B, andrà a Udine, con il Milan, secondo a -2 che ospita il Chievo Verona. A pari merito con i rossoneri l'Atalanta, impegnata in casa contro il Bologna.





Girone A EMPOLI-TORINO; FIORENTINA-SASSUOLO; JUVENTUS-CARPI; LIVORNO-LAZIO; PARMA-CREMONESE; SPEZIA-SAMPDORIA; Riposa: GENOA

Classifica SASSUOLO 31; LAZIO 24; JUVENTUS, GENOA 23; EMPOLI 18; SAMPDORIA 17; PARMA 14; SPEZIA, LIVORNO 13; CREMONESE 12; FIORENTINA, CARPI 11; TORINO 10.

Girone B ATALANTA-BOLOGNA; BRESCIA-CALCIO PADOVA; CITTADELLA-HELLAS VERONA; MILAN-CHIEVO VERONA; S.P.A.L.-VENEZIA; UDINESE-INTERNAZIONALE; Riposa: CAGLIARI

Classifica INTERNAZIONALE 27; MILAN, ATALANTA 25; HELLAS VERONA, S.P.A.L. 19; CALCIO PADOVA 18; BOLOGNA, UDINESE 17; CHIEVO VERONA 15; CITTADELLA, VENEZIA 11; CAGLIARI 6; BRESCIA 3.

Girone C ASCOLI-FOGGIA; DELFINO PESCARA-CITTA’ DI PALERMO; LECCE-NAPOLI; PERUGIA-FROSINONE; ROMA-BENEVENTO; SALERNITANA-CROTONE; Riposa: COSENZA

Classifica BENEVENTO 34; ROMA 31; NAPOLI 23; FROSINONE 21; ASCOLI 18; CITTA’ DI PALERMO 17; CROTONE 16; SALERNITANA, COSENZA 14; DELFINO PESCARA 10; LECCE 7; FOGGIA 6; PERUGIA 5.



Campionato U15 Serie A e B

Riparte il testa a testa a distanza tra Parma e Fiorentina, entrambe in vetta al gruppo A e rispettivamente impegnate contro Cremonese e Sassuolo. Turno di riposo per il Genoa, staccato di 3 punti dalle prime, con la Juventus, quarta che ospita il Carpi. Nel gruppo B, il Bologna capolista fa visita all'Atalanta con la possibilità di approfittare del riposo del Cagliari, secondo a -2. Al terzo posto il Milan e la SPAL, che se la vedranno contro Chievo Verona e Venezia. Sfida a distanza anche nel girone C, con la Roma, prima, impegnata in casa contro il Benevento, e il Napoli, secondo a -1 dai giallorossi, ospite del Lecce.





Campionato U17 Serie C

Derby per Renate e Novara, entrambe al comando del girone A, con i brianzoli impegnati sul campo dell'Aurora Pro Patria e i piemontesi attesi dalla trasferta contro la Pro Vercelli, terza a -4 dal duo di testa. Il Sudtirol, capolista del gruppo B fa visita alla Virtusvecomp Verona, mentre il Pordenone, secondo ad appena 1 lunghezza di distanza è impegnato sul campo della Triestina. Terzo a -3 dalla vetta il Rimini, atteso dalla trasferta contro il Pro Piacenza. Possibilità di allungo per il Pontedera, che gioca a Lucca e può approfittare del turno di riposo del Robur Siena, secondo a -3 dai cugini toscani. Alle spalle delle prime due, lo scontro diretto tra Pistoiese e Viterbese, terza e quarta forza del girone. Sfida a distanza tra Juve Stabia e Paganese, entrambe al comando del gruppo D con 24 punti. La formazione di Castellammare va in trasferta a Cava de Tirreni, mentre i corregionali di Pagani ospiteranno la Casertana. Turno di riposo per il Catania, capolista del girone E, con il Matera, impegnato con il Rende, che ha l'opportunità di ridurre l'attuale svantaggio di 3 punti dai siciliani. Chance anche per l'Urbs Reggina, che sul campo del Siracusa può accorciare sulla prima.





Girone A GIANA ERMINIO-ALBINOLEFFE; CUNEO-ALBISSOLA; ALESSANDRIA-GOZZANO; FERALPISALO’-MONZA; PRO VERCELLI-NOVARA; AURORA PRO PATRIA-RENATE; Riposa: VIRTUS ENTELLA

Classifica RENATE, NOVARA 29; PRO VERCELLI 25; FERALPISALO’ 22; MONZA 19; ALBINOLEFFE, AURORA PRO PATRIA 14; VIRTUS ENTELLA, GIANA ERMINIO, ALESSANDRIA 13; CUNEO 12; GOZZANO 7; ALBISSOLA 1.

Girone B L.R. VICENZA-ALMAJUVENTUS FANO; VIRTUSVECOMP VERONA-FUSSBALL SUDTIROL; IMOLESE-PIACENZA; TRIESTINA-PORDENONE; PRO PIACENZA-RIMINI; VIS PESARO-SAN MARINO ACADEMY; Riposa: RAVENNA

Classifica FUSSBALL SUDTIROL 26; PORDENONE 25; RIMINI 23; ALMAJUVENTUS FANO 22; RAVENNA 21; SAN MARINO ACADEMY 17; L.R. VICENZA, IMOLESE 15; VIRTUSVECOMP VERONA, PIACENZA 13; PRO PIACENZA 11; VIS PESARO 7; TRIESTINA 6.

Girone C RIETI-AREZZO; OLBIA-ARZACHENA; PISA-CARRARESE; LUCCHESE-CITTA’ DI PONTEDERA; VITERBESE CASTRENSE-PISTOIESE; Riposa: ROBUR SIENA

Classifica CITTA’ DI PONTEDERA 23; ROBUR SIENA 20; PISTOIESE 18; VITERBESE CASTRENSE 17; AREZZO 14; LUCCHESE 13; CARRARESE 12; PISA 10; RIETI 9; OLBIA 8; ARZACHENA 6.

Girone D PAGANESE-CASERTANA; FERMANA-GUBBIO; CAVESE-JUVE STABIA; BISCEGLIE-POTENZA; SAMBENEDETTESE-TERAMO; Riposa: TERNANA

Classifica PAGANESE, JUVE STABIA 24; TERNANA 19; POTENZA, FERMANA 16; CAVESE, CASERTANA 13; GUBBIO 12; BISCEGLIE 8; SAMBENEDETTESE 7; TERAMO 6.

Girone E VIBONESE-CATANZARO; FRANCAVILLA-MONOPOLI; MATERA-RENDE; SICULA LEONZIO-TRAPANI; SIRACUSA-URBS REGGINA; Riposa: CATANIA

Classifica CATANIA 28; MATERA 24; URBS REGGINA 22; SICULA LEONZIO, SIRACUSA 15; FRANCAVILLA, MONOPOLI 12; TRAPANI, VIBONESE 7; CATANZARO, RENDE 6.



Campionato U16 Serie C

Gara di cartello tra Vicenza e Virtus Entella, con i veneti al comando del girone A con 13 punti e i liguri a -4 ma con una partita da recuperare. Tra le due sfidanti il Novara, a -2 dalla vetta e impegnato in casa contro il Gozzano. Nel girone B, trasferta ad Arezzo per la capolista Ternana, con la coppia di inseguitrici formata da Pordenone e Almajuventus Fano che sfidano rispettivamente San Marino e Imolese.





Girone A FUSSBALL SUDTIROL-CUNEO; L.R. VICENZA-VIRTUS ENTELLA; NOVARA-GOZZANO; RENATE-GIANA ERMINIO; Riposa: MONZA

Classifica L.R. VICENZA 13; NOVARA 11; VIRTUS ENTELLA 9; GIANA ERMINIO 7; CUNEO 6; GOZZANO, MONZA, RENATE, FUSSBALL SUDTIROL 5.

Girone B ALMAJUVENTUS FANO-IMOLESE; AREZZO-TERNANA; PORDENONE-SAN MARINO ACADEMY; RAVENNA-VIS PESARO; Riposa: RIMINI

Classifica TERNANA 11; PORDENONE, ALMAJUVENTUS FANO 10; SAN MARINO ACADEMY, IMOLESE, RAVENNA, VIS PESARO 7; RIMINI 6; AREZZO 3.

Campionato U15 Serie C

Turno di sfide tra prime e seconde e opportunità di allunghi o avvicinamenti in quasi tutti i raggruppamenti: nel girone A, in programma la gara tra Aurora Pro Patria e Renate, con la formazione di Busto Arsizio che ospita i brianzoli avanti di ben 11 punti e ancora imbattuti in campionato. Nel gruppo B, il Vicenza capolista ospita l'Almajuventus Fano, staccato di 4 lunghezze. Medesima situazione nel girone D, con la Paganese che potrebbe consolidare il primato ai danni della Casertana, attualmente seconda a -8 dai campani. Gara di cartello anche nel raggruppamento E, con il Trapani, primo assieme al Catania, fermo per il turno di riposo, che fa visita al Sicula Leonzio, staccato di 4 punti. Sfida a distanza, invece, nel girone C, con la coppia di testa formata da Pontedera e Pisa impegnata contro Lucchese e Carrarese.





