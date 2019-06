Campionati Giovanili

Lombardi e siciliani superano rispettivamente il San Nicolò Notaresco e il Nick Calcio Bari e mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno

martedì 25 giugno 2019

CAMPIONATO UNDER 17 DILETTANTI

Dopo la seconda giornata, la corsa per la finale di San Marino si riduce a quattro squadre. Già eliminate Nuova Tor Tre Teste e San Nicolò Notaresco.

Nello scontro diretto di domani del girone A, il Calcio Sicilia partirà da una condizione di vantaggio sul Giorgione in virtù del maggior numero di reti segnate rispetto ai veneti. I campioni in carica, dunque, hanno un solo risultato a disposizione per rovesciare il discorso qualificazione.

Nel girone B, la netta affermazione odierna dell’Olginatese complica i piani del Savona che questo pomeriggio per strappare un posto per la finale dovrà battere i teramani del San Nicolò Notaresco con sei reti di scarto oppure con cinque a partire dal punteggio di 7-2.





GIRONE A

CALCIO SICILIA– NUOVA TOR TRE TESTE 2-1





Il Calcio Sicilia raggiunge il Giorgione con il successo per 2-1 sulla Nuova Tor Tre Teste. Sordilli illude la squadra di Emiliano Corsi dopo 11': il numero 8 avvia il break dei biancorossi e in diagonale batte Misseri. I palermitani si afferrano nuovamente all'incontro al 26' quando su un corner da sinistra, La Vardera trafigge i capitolini con una precisa incornata.

La contesa prende la piega definitiva nel secondo tempo. Al 7' è Zerillo a ricevere da La Vardera e infilare per la seconda volta la porta della Nuova Tor Tre Teste. Generosa la reazione di Alagna e compagni. Stampete lascia in dieci i suoi che nel quinto minuto di recupero colpiscono la traversa con Pansera.

Calcio Sicilia: Misseri, Cangemi, Trentacoste, Costa, Mattei, Scalise, Zerillo, Pucci, Ruffino, La Vardera, Caracappa (74' Polizzi). In panchina: Di Pisa, Vassallo, Vitale, Urso, Bianco, Lo Bianco, Fumuso, Alessi. All.: De Flore.

Nuova Tor Tre Teste: Gori, Cervoni (79' Pigliapoco), Marino (65' Di Sotto), Spizzichino (51' Pansera), Berardi (69' Falcioni), Alagna, Pietrangeli, Sordilli (65' Del Grande), Stampete, Marras (74' Pisilli), Consoli. In panchina: Santilli, Tocci, Paolella. All.: Corsi.

Marcatori: 11’ Sordilli (N), 26’ La Vardera (C), 47’ Zerillo (C).

Riposa: Giorgione.



CLASSIFICA

Calcio Sicilia 3, Giorgione 3, Nuova Tor Tre Teste 0.



GIRONE B

SAN NICOLO' NOTARESCO– OLGINATESE 1-6

Al Comunale di San Pietro in Vincoli (RA), l’Olginatese passa in svantaggio contro il San Nicolò Notaresco ma poi si scuote e vince per 6-1.

Il San Nicolò Notaresco al 15’ trova l’1-0 con Gogo che ribadisce in porta dopo una traversa colpita da Faenza. L’Olginatese non demorde e attacca per rimediare allo svantaggio. I bianconeri finalizzano la prima marcatura con Villa al 28’. La formazione di Terzi capovolge il risultato nella seconda frazione. Il 2-1 arriva a causa di una deviazione sfortunata di Di Saverio al termine di un’incursione di Grazioli. I bianconeri al 55’ siglano pure la terza rete con il neo entrato Riva. Il San Nicolò si disunisce e rimedia anche il 4-1 di Proserpio (68’), il 5-1 di Villa (73’) e il 6-1 di Cavalli (81’).





San Nicolò Notaresco: Spinozzi, Cimini (53’ Sorrini), Di Saverio, Di Giamberardino, Troka, Tallarida, Massarotti (57’ Di Marzio), Marchetti (55’ Seck), Gogo (70’ Fazzini), Faenza (62’ Ferri), Mucci (67’ Gallo). In panchina: Franceschini, Di Battista, Di Emidio. All.: Nocelli.

Olginatese: Guarino, Torzin (47’ Riva), Brini, Colombo (73’ Brivio), Cattaneo, Corti, Cavalli, Proserpio, Villa, Grazioli (76’ Molteni), Baggetta (69’ Loppi). In panchina: Bizzotto, Rota, Gargioni, Rada, Tomassini. All.: Terzi.

Marcatori: 15’ Gogo (S), 28’, 73’ Villa (O), 52’ aut. Di Saverio (O), 55’ Riva (O), 68’ Proserpio (O), 81’ Cavalli (O).





Riposa: Savona.