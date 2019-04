Campionati Giovanili

Alle spalle della coppia di testa l’incrocio tra Genoa e Empoli e Lazio e Torino

mercoledì 24 aprile 2019

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B

Tredicesima giornata di ritorno, giovedì 25 aprile alle 15:00

Juventus e Fiorentina vedono i quarti di finale

Bianconeri e viola ospitano rispettivamente Livorno e Carpi alla ricerca degli ultimi punti validi per la qualificazione ai quarti di finale. Alle spalle della coppia di testa l’incrocio tra Genoa e Empoli, con i liguri avanti in classifica, ma non ancora sicuri dei play-off e Lazio-Torino, coni granata favoriti nel passaggio del turno. Nel gruppo B, match point casalingo per la SPAL, che attende il Chievo Verona per tenere a distanza l’Hellas, a -1 dai ferraresi e impegnati contro il Venezia. Sulla carta chance anche per il Bologna, che ospita l’Inter già qualificata ai quarti. Ancora un posto play-off in palio nel girone C, con Frosinone e Pescara a pari merito e pronte alle sfide contro Perugia e Palermo. Qualche speranza per l’Ascoli e Crotone, a -2 dalla coppia delle quarte e impegnata contro Benevento.



Girone A EMPOLI-GENOA; FIORENTINA-CARPI (“Nesi”); JUVENTUS-LIVORNO; LAZIO-TORINO (“Gentili”); PARMA-CREMONESE; SPEZIA-SAMPDORIA; Riposa: SASSUOLO

Classifica JUVENTUS 48; FIORENTINA 47; GENOA 45; TORINO 44; EMPOLI 41; LAZIO 40; SAMPDORIA 38; SASSUOLO 35; PARMA 24; CREMONESE 21; CARPI 17; LIVORNO 14; SPEZIA 11.

Girone B ATALANTA-CALCIO PADOVA; BOLOGNA-INTERNAZIONALE; CITTADELLA-CAGLIARI (ore 14.30); HELLAS VERONA-VENEZIA; MILAN-UDINESE (ore 11.00); S.P.A.L.-CHIEVO VERONA; Riposa: BRESCIA

Classifica INTERNAZIONALE 53; ATALANTA 45; MILAN 41; S.P.A.L. 38; HELLAS VERONA, BOLOGNA 37; CAGLIARI, BRESCIA 31; CHIEVO VERONA 29; VENEZIA 27; UDINESE 19; CITTADELLA 17; CALCIO PADOVA 11.

Girone C ASCOLI-BENEVENTO; DELFINO PESCARA-CITTA’ DI PALERMO (ore 11.00); LECCE-FOGGIA; PERUGIA-FROSINONE; ROMA-COSENZA (ore 12.30); SALERNITANA-NAPOLI; Riposa: CROTONE

Classifica ROMA 60; NAPOLI 49; BENEVENTO 38; FROSINONE, DELFINO PESCARA 33; ASCOLI, CROTONE 31; CITTA’ DI PALERMO 29; PERUGIA 26; SALERNITANA, COSENZA 24; LECCE 22; FOGGIA 15.

INTERNAZIONALE, ATALANTA, ROMA, NAPOLI

Qualificate ai quarti di finale

MILAN, BENEVENTO

Qualificate ai playoff

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B

Tredicesima giornata di ritorno, giovedì 25 aprile alle 15:00

In quattro per due posti nel gruppo A

La sfida tra Lazio e Genoa vale un posto ai play-off, con i biancocelesti 2 punti avanti ai rossoblu. Occasione anche per la Sampdoria, appaiata al terzo posto assieme alla formazione laziale e impegnata in casa contro la Juventus già qualificata. Può sperare l’Empoli, a -1 dalla coppia delle terze e attesa dalla trasferta di Cremona. Situazione analoga nel girone B, con il Milan, secondo, ospite del Padova, ancora in corsa per la qualificazione. A -2 dai rossoneri l’Atalanta, che fa visita nel Venezia e spera nel sorpasso sui milanisti che varrebbe l’accesso ai quarti di finale. Ancora in gioco la SPAL, quarta a -2 dagli orobici e impegnata sul campo del Chievo Verona, sesto ma sulla carta con qualche possibilità di passare il turno. Stesso discorso per il Bologna, che ospita il Cagliari, e l’Hellas Verona, che sfida il Brescia.



Girone A CARPI-FIORENTINA; CREMONESE-EMPOLI; LAZIO-GENOA; SAMPDORIA-JUVENTUS; SASSUOLO-PARMA; TORINO-LIVORNO; Riposa: SPEZIA

Classifica JUVENTUS 53; SASSUOLO 51; SAMPDORIA, LAZIO 38; EMPOLI 37; GENOA 36; FIORENTINA, PARMA 28; CREMONESE, TORINO 27; SPEZIA 26; LIVORNO 16; CARPI 13.

Girone B BOLOGNA-CAGLIARI; CALCIO PADOVA-MILAN; CHIEVO VERONA-S.P.A.L.; HELLAS VERONA-BRESCIA; INTERNAZIONALE-CITTADELLA; VENEZIA-ATALANTA; Riposa: UDINESE

Classifica INTERNAZIONALE 50; MILAN 42; ATALANTA 40; S.P.A.L. 38; BOLOGNA, CALCIO PADOVA 37; CHIEVO VERONA 35; HELLAS VERONA 34; UDINESE 31; CAGLIARI, BRESCIA, VENEZIA 18; CITTADELLA 16.

Girone C BENEVENTO-LECCE; CITTA’ DI PALERMO-PERUGIA; CROTONE-COSENZA; FOGGIA-ROMA; FROSINONE-ASCOLI; NAPOLI-SALERNITANA; Riposa: DELFINO PESCARA

Classifica ROMA 62; BENEVENTO 58; NAPOLI 47; FROSINONE 45; ASCOLI 40; CITTA’ DI PALERMO 39; DELFINO PESCARA 25; SALERNITANA, CROTONE 22; LECCE 19; COSENZA 17; PERUGIA 15; FOGGIA 11.

JUVENTUS, SASSUOLO, INTERNAZIONALE, ROMA, BENEVENTO

Qualificate ai quarti di finale



NAPOLI, FROSINONE

Qualificate ai playoff



CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

Tredicesima giornata di ritorno, giovedì 25 aprile alle 11:00

Bologna e SPAL per un posto ai quarti di finale



La formazione rossoblu, seconda alle spalle del Milan capolista già qualificato, ospita il Cagliari per staccare il pass che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. Alle spalle degli emiliani la SPAL, che sul campo del Chievo Verona si gioca le ultime chance per scavalcare i bolognesi. In corsa per i play-off Atalanta e Inter, entrambe quinte dietro al Cagliari e impegnate contro Venezia e Cittadella.



Girone B BOLOGNA-CAGLIARI; CALCIO PADOVA-MILAN; CHIEVO VERONA-S.P.A.L.; HELLAS VERONA-BRESCIA; INTERNAZIONALE-CITTADELLA; VENEZIA-ATALANTA; Riposa: UDINESE

Classifica MILAN 49; BOLOGNA 47; S.P.A.L. 45; CAGLIARI 43; ATALANTA, INTERNAZIONALE 36; HELLAS VERONA 33; BRESCIA 27; VENEZIA 26; CITTADELLA 25; UDINESE 22; CALCIO PADOVA 17; CHIEVO VERONA 9.

Girone C BENEVENTO-LECCE; CITTA’ DI PALERMO-PERUGIA; CROTONE-COSENZA; FOGGIA-ROMA; FROSINONE-ASCOLI; NAPOLI-SALERNITANA; Riposa: DELFINO PESCARA

Classifica NAPOLI 59; ROMA 53; FROSINONE 50; CITTA’ DI PALERMO 41; PERUGIA 40; DELFINO PESCARA 37; BENEVENTO 36; LECCE 24; ASCOLI 22; SALERNITANA, FOGGIA 17; COSENZA 15; CROTONE 10.

FIORENTINA, GENOA, MILAN, NAPOLI, ROMA

Qualificate ai quarti di finale

JUVENTUS, PARMA, EMPOLI, CAGLIARI, FROSINONE, PALERMO, PERUGIA

Qualificate ai playoff