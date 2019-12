Campionati Giovanili

U16C: Cadono le capolista, il Monza accorcia sul Vicenza nel gruppo A, l’Alma Fano supera Ravenna e Cavese nel gruppo B

lunedì 16 dicembre 2019

Under 18 A-B

Un’Atalanta sensazionale strapazza il Sassuolo nel big match di giornata tra le due capolista del campionato. Il tabellino finale recita 8-0 per la Dea, con ben 6 reti realizzate nel secondo tempo. Prova di forza per i ragazzi di Stefano Lorenzi, che guadagnano la testa della classifica approfittando delle numerose assenze dei neroverdi: ancora in gol l’esterno prodigio Guillame Renault, questa volta seguito dal gemello Christophe alla prima segnatura stagionale; a chiudere il match Reda, Repa, Carrà, D’Alessandro e la doppietta del subentrato Faye. Partita bellissima nella capitale, tra la Roma e l’Inter. I giallorossi, in vantaggio per gran parte del match grazie al gol di Satriano, si fanno rimontare negli ultimi dieci minuti: prima Akhalaia pareggia i conti, poi Mirarchi firma il sorpasso all’ultimo minuto. Vittoria anche per il Milan che supera il Torino grazie a due rigori realizzati da Bassoli (un terzo rigore assegnato ai rossoneri è stato neutralizzato dal portiere Pirola). Match a reti bianche tra Genoa e Fiorentina, ancora senza vittorie dopo 10 giornate.

Under 17 A-B

La distanza già incolmabile tra la Juventus e le avversarie non solo non si riduce ma persino aumenta. I bianconeri, ancora inarrestabili, regolano l’Empoli con un netto 5-2, ma lo Spezia viene fermato sull’1-1 dal Pisa e superato dal Sassuolo, vincente in casa del Genoa per 1-2. I ragazzi di Pedone sono ora a +14 sulla seconda. Nel girone B distanze mantenute tra Atalanta e Inter, entrambe vincenti contro SPAL (2-1) e Udinese (3-2). I nerazzurri di Cristian Chivu sono ancora distanti dieci lunghezze dalla Dea. Stessa situazione nel gruppo C, con Roma e Napoli distanziate ancora da 7 punti, grazie alle rispettive vittorie per 2-1 contro Lecce e Crotone.

Under 16 A-B

Né Juventus né Lazio approfittano del riposo del Genoa per distanziarlo definitivamente nel caso dei bianconeri o superarlo nel caso dei biancocelesti. La Vecchia Signora viene fermata da un coriaceo Sassuolo sul 3-3, terminando addirittura la gara in otto, mentre la squadra della Capitale esce sconfitta per 1-0 da Firenze. Il Parma ringrazia la Fiorentina e supera la Lazio grazie al 2-1 al Livorno. Scappano via Atalanta e SPAL nel gruppo B, in un dualismo sempre più avvincente. L’Inter pareggia 1-1 contro l’Hellas Verona mentre il Bologna perde contro il Chievo: le due squadre in testa non tradiscono le aspettative e non lasciano scampo rispettivamente a Venezia (6-0) e al Pordenone (3-0). Nel girone C la Roma approfitta del pareggio del Napoli per volare a +5 sugli azzurri annichilendo la Salernitana con un tennistico 6-0.

Under16 C

Grande prestazione per il Monza che sbanca Vicenza vincendo 2-0 e accorcia le distanze con i biancorossi ora distanti solo 2 punti. Situazione favorevole per i brianzoli anche perché le altre inseguitrici si bloccano sullo 0-0, risultato finale sia di Alessandria-Gozzano che di Novara-Giana Erminio. Capovolgimento totale di classifica nel gruppo B, che in un solo colpo respinge la fuga delle due capolista. Cesena e Alma Fano superano infatti Ravenna (4-0) e Cavese (2-1), con i marchigiani che volano in testa alla classifica e i bianconeri che raggiungono a quota 16 punti le due decadute; stessi punti anche per la Ternana, vittoriosa in trasferta contro la Pistoiese (2-4). La lotta al primato si fa ora avvincente con cinque squadre in due punti.