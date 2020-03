Campionati Giovanili

Under 17 C, il Gubbio vince e stacca la Ternana: +2

lunedì 2 marzo 2020

Un turno di campionato decisamente ridotto a causa dell’emergenza relativa alla diffusione del Coronavirus (COVID-19). A regime solo i gironi C per le società di Serie A e B e i gironi D ed E di Allievi e Giovanissimi di Serie C. Fermi i campionati Under 18 A e B e Under 16 C, così come tutte le partite che coinvolgevano squadre delle regioni più a rischio (Lombardia, Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche).

Under 17 A e B

Incredibile a Napoli: gli azzurri cadono 0-1 contro il Lecce fanalino di coda, regalando così in maniera quasi definitiva il primo posto alla Roma. Proprio i giallorossi schiantano il Cosenza 5-2 e si portano così a +8 sugli azzurri a cinque giornate dal termine.

Under 16 A e B

Risultato importante per la Fiorentina in un girone A bloccato: grazie alla vittoria nel derby contro il Livorno, la Viola balza al secondo posto scavalcando in un sol colpo Lazio e Genoa. Nel girone C cade sorprendentemente il Napoli nel derby con il Benevento: matchpoint per la Roma che mercoledì affronta il Frosinone e con una vittoria può chiudere i giochi in testa al girone.

Under 15 A e B

Rotondo 5-0 della Fiorentina contro il Livorno: il quinto posto occupato dalla Juventus, ultimo slot valido per la postseason, dista ora solo due punti. Nel girone C il big match tra la Roma e il Frosinone va ai giallorossi che trionfano per 2-0. La squadra della Capitale scavalca così il Pescara al terzo posto (rinviata la partita con l’Ascoli) mentre i ciociari perdono la testa della classifica in favore del Napoli che sbanca Benevento 0-1.

Under 17 C

Si completa nel girone D la lunghissima rincorsa del Gubbio sulla Ternana: il 2-1 degli eugubini sulla Casertana vale la testa della classifica grazie al pareggio delle Fere per 1-1 in casa della Cavese. Incredibile striscia positiva dei rossoblu che non perdono dal 17 novembre e possono vantare il miglior attacco del girone. Nel girone E, in attesa di Bari-Catania che si disputerà stasera, vince in trasferta il Monopoli: soffertissimo 3-2 contro la Reggina.

Under 15 C

È servito a poco alla Ternana il 3-0 nel big match della settimana scorsa contro la Paganese. Gli umbri non vanno infatti oltre l’1-1 con la Cavese, mentre i campani vincono 1-0 contro l’Avellino e agguantano gli avversari in cima alla classifica. Nel girone E il Monopoli vince 0-1 contro la Reggina e in attesa del posticipo tra la capolista Bari e il Catania si porta a -4 dalla vetta.