Under 17 A-B: Atalanta, Crotone e S.P.A.L. salde in vetta, cade il Napoli nel derby

Campionati Giovanili

Passo falso per le formazioni romane, finisce 1-1 tra Genoa e Juventus

martedì 4 maggio 2021

Termina in pareggio il match per la testa della classifica del girone 1 tra Genoa e Juventus, un 1-1 che permette ai rossoblu di rimanere davanti. Grande conferma nel girone 3 per l’Atalanta, che segna tre gol senza subirne al Vicenza, mentre finisce 2-2 la partita tra l’Hellas e il Brescia. Affermazione altrettanto importante per la S.P.A.L., che supera agevolmente l’Udinese con un netto 4-0 e rafforza il primato con 6 punti di vantaggio sulla seconda.

Nel girone 5 colpo in trasferta del Sassuolo, che vince di misura contro il Parma e si porta a -1 dal Bologna primo. Doppio insuccesso per le romane nel gruppo 6: la Roma subisce 3 gol in casa della Fiorentina, la Lazio viene superata dall’Empoli per 2-4. Derby amaro per il Napoli, che viene sconfitto dal Benevento e viene sorpassato in vetta proprio dalla Strega, mentre nell’altra gara il Frosinone espugna Pescara (2-3). Rimane una sola imbattuta nel gruppo 8: il Crotone ha la meglio sul Lecce e vince 2-0, ottenendo il quarto trionfo su quattro. Nell’altro incontro, successo per 1-3 della Salernitana sulla Reggina.