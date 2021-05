Under 17 A-B: cugini a confronto tra Torino, Genova e Reggio Emilia

Campionati Giovanili

Testa a testa serrati tra Vicenza e Atalanta e Roma e Lazio

venerdì 21 maggio 2021

Quattro giornate al termine della fase a gironi del Campionato Under 17 di Serie A e B. Nel primo raggruppamento, scoglio importante per la lotta a distanza tra Juventus e Genoa, con le due squadre in fuga che sfideranno in un doppio derby Torino e Sampdoria. Con il Milan a +4 ma atteso dal riposo, l’Inter ha un solo risultato per provare a rincorrere la vetta nel girone 2: vincere contro la Cremonese e provare a mettere pressione ai cugini. Nel gruppo 3 prosegue invece il testa a testa tra Vicenza e Atalanta, entrambe in trasferta contro Brescia e Chievo Verona, mentre nel girone 4 la S.P.A.L. può allungare battendo il Cittadella e sperando in un risultato sfavorevole del Pordenone che affronta l’Udinese.

Giornata di derby anche per il gruppo 5, con Bologna – Parma e Reggiana – Sassuolo, in uno scenario di classifica che vede le prime tre racchiuse in due punti. Roma e Lazio, in vetta con 9 punti nel girone 6, giocano contro le toscane Empoli e Pisa sperando di allungare sulla diretta avversaria. Fuori casa sia il Benevento che il Napoli, che avranno come avversarie Frosinone e Ascoli, nella lotta a distanza per il trono del gruppo 7, mentre il Crotone ormai solitario nel suo girone proverà a centrare la sesta vittoria su sei contro il Cosenza.