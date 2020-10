Campionati Giovanili

Successi anche per Padova, Matelica e Sambenedettese nella categoria Allievi

martedì 6 ottobre 2020

Prima giornata con più di una sorpresa nei Campionati Giovanili riservati alle formazioni di Serie C. Nel girone A del torneo Under 17 parte subito fortissimo la Pro Sesto, che al debutto surclassa la Giana Erminio con un netto 4-0. Pareggio a reti bianche per il Renate contro il Lecco, mentre il Novara non sbaglia vincendo 2-1 contro l’Aurora Pro Patria. Rinviato per maltempo il derby tra Alessandria e Pro Vercelli.

Il Padova dà subito il benvenuto al Legnago nel girone B: 0-3 a domicilio per i biancorossi. Vittoria in casa per la Pergolettese sulla Triestina, mentre sia Albinoleffe – FeralpiSalò che Sudtirol – Virtus Verona terminano con il risultato di 1-1. Nel girone C rispetta i pronostici della vigilia il Cesena, che si porta al comando superando il San Marino 1-5. Trionfo esterno anche per l’Imolese, che segna tre gol al Ravenna, mentre il debutto del Mantova in casa del Carpi finisce con il risultato di 2-2. Rinviata Modena - Piacenza.

Complici i posticipi di Grosseto – Carrarese e di Livorno – Olbia, solo due gare si sono disputate nel girone D, con protagoniste le squadre in trasferta. Il Pontedera rifila ben sette gol ai cugini della Pistoiese, che soccombono con il risultato di 1-7. Tre punti anche per l’Arezzo che non lascia scampo alla Viterbese e chiude i conti con una rete per tempo.

Nel gruppo che vede coinvolte Marche, Umbria e Abruzzo saltano sia il big match tra Gubbio e Ternana che il derby tra Vis Pesaro e Alma Fano. Le uniche due partite giocate sono così Perugia - Matelica e Sambenedettese – Teramo: a trionfare sono le compagini marchigiane, con i biancorossi che regolano gli umbri 0-3 e i rossoblu che surclassano gli abruzzesi 5-1.

Solo due partite anche nel girone F. Scoppiettante esordio per la Turris contro la Casertana, in un match pieno di emozioni che finisce con il risultato di 4-4, con due gol per tempo per entrambe le formazioni. Nell’altro match affermazione di misura per la Paganese sull’Avellino (1-0).

Concludono la prima giornata le due gare del girone G tra Bari e Francavilla e Vibonese e Catania. Pareggio con una rete a testa nel derby pugliese, mentre la formazione etnea guadagna i tre punti grazie allo 0-1. Rinvio dell’ultimo minuto della gara tra Monopoli e Catanzaro, che si aggiunge a quello già noto di Trapani – Palermo.

Nei Giovanissimi risultato simile a quello dei compagni più grandi per la neopromossa Pro Sesto: la Giana viene superata 4-1. Vittoria esterna del Renate sul campo del Lecco (1-2) mentre il Novara si impone in una gara senza storia contro l’Aurora per ben 5-0. Nel girone B grande partita della Triestina, che dopo essere andata sotto di due gol nel primo tempo, ribalta il risultato con 3 segnature nel secondo. Successi esterni anche per FeralpiSalò (1-2 contro l’Albinoleffe) e Padova (0-2 al Legnago) mentre il Sudtirol batte la Virtus Verona 2-1.

Inaspettato il risultato a Dogana di San Marino, con la formazione di casa che sconfigge la più quotata Cesena 2-0. Pareggi sia in Carpi – Mantova (1-1) che in Modena-Piacenza (0-0), mentre il derby tra Ravenna e Imolese va ai giallorossi grazie alla firma nel secondo tempo. Nel girone D quattro squadre si dividono la posta con risultato speculare: 2-2 sia in Viterbese – Arezzo che in Grosseto – Carrarese. I ’06 della Pistoiese vendicano invece il risultato dei colleghi più grandi imponendosi 1-0 contro il Pontedera.

A differenza di quanto accaduto tra gli Allievi, il girone E parte a pieno organico. Il super derby tra Gubbio e Ternana finisce 3-2 in favore dei Lupi, con una sontuosa rimonta della squadra di casa che era già sotto di due reti dopo appena 10 minuti. A Perugia, il Matelica corona un debutto da sogno nei Campionati Giovanili, vincendo 0-2 e facendo seguito alla vittoria dell’Under 17. Negli altri confronti, goleada dell’Alma Fano ai danni della Vis Pesaro (0-7) e tre reti del Teramo a San Benedetto (0-3).

Solo due partite nel girone G che vede la Casertana imporsi sulla neopromossa Turris per 2-1 e il pareggio, con due reti nel secondo tempo, tra Paganese e Avellino.

Infine, nel girone G, anch’esso con due partite disputate visti i rinvii di Trapani – Palermo e Monopoli – Catanzaro, match a reti bianche tra Bari e Virtus Francavilla, mentre il Catania cade a Vibo Valentia con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa.