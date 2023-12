Under 17 Serie A e B, i campioni in carica della Roma si prendono il derby: sconfitta 2-1 la Lazio a Trigoria

Campionati Giovanili

Under 18 Professionisti, i giallorossi di Tugberk Tanrivermis vincono 5-0 in trasferta contro l'Hellas Verona scavalcando l'Empoli in vetta alla classifica

martedì 12 dicembre 2023

© ©sslazio.it

Nel fine settimana appena trascorso i vice campioni in carica Under 18, l'Inter di Andrea Zanchetta, vincono 2-1 in trasferta contro il Sassuolo (Lavelli e Zefi) scavalcando il Milan, fermato sull'1-1 dal Bologna al 'Peppino Vismara' (alla rete rossoblù di Gattor risponde il rossonero Lamorte), e l'Empoli, che ha effettuato un turno di riposo. La Roma di Gianluca Falsini, detentrice del titolo Under 17, s'impone 2-1 all''Agostino Di Bartolomei' nel derby contro la Lazio (Coletta e De Caro).

Nella 12ª giornata, in attesa dei risultati dei posticipi di oggi (Lecce-Atalanta, Fiorentina-Genoa e Cagliari-Torino), la Roma del turco Tuğberk Tanrıvermiş, vincendo 5-0 in trasferta contro l'Hellas Verona (Almaviva e doppiette di Bah e Nardozi), sorpassa l'Empoli prendendosi il 1° posto in classifica (24 punti).

La Juventus di Claudio Rivalta, capolista del Girone A (26 punti), rifila un pesante 5-1 al Pisa al 'Simone Redini' (Bibishkov, Mazur, Merola e doppietta di Leone) mentre il Milan di Giovanni Renna, primo a punteggio pieno nel Girone B (36 punti), vince 2-0 fuori casa contro l'Hellas Verona (doppietta del classe 2008 Comotto). Primo pareggio nel Girone C per la capolista Fiorentina che, al Centro Tecnico Federale, non va oltre l'1-1 contro il Catanzaro (alla rete giallorossa di Collaro risponde il viola Sturli) interrompendo una striscia di 10 vittorie consecutive.

La competizione ha svolto un turno di riposo.

Il campionato ha effettuato un turno di riposo per consentire lo svolgimento del Torneo di Natale andato in scena da venerdì 8 a domenica 10 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.