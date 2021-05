Under 18: cinque giornate al termine: derby per la Roma, Inter a Firenze

Campionati Giovanili

Si accende la corsa alla Final Four con Atalanta - Torino e Monza - Sassuolo

venerdì 21 maggio 2021

Si aprirà sabato e si concluderà lunedì la 18° giornata del Campionato Nazionale Under 18. Nell’anticipo, l’Inter capolista andrà in trasferta sul campo della Fiorentina per cercare di mettere pressione, in caso di vittoria, alla Roma che con gli stessi punti dovrà affrontare domenica la Lazio nel derby. Biancocelesti ancora in piena corsa per l’accesso alla Final Four, così come il Sassuolo che giocherà sul campo del Monza e Atalanta e Torino che si scontreranno invece tra di loro in una sorta di spareggio. Con il Genoa a riposo, l’ultima partita vedrà impegnate lunedì Milan e Parma, lontane dai posti validi per la post season ma ancora in gioco per l’aritmetica.