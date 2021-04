Under 18: Il Milan blocca la Roma, bene Lazio e Torino

Campionati Giovanili

Test Match: derby di Milano e ultimo turno per le Under 17 A e B

venerdì 2 aprile 2021

Complice il fine settimana pasquale, si è già disputata la nona giornata del Campionato Under 18. Con la Fiorentina a riposo, la Roma aveva l’opportunità di allungare ancora sulla Viola, ma un ottimo Milan blocca i giallorossi sull’1-1. È il solito Cassano (5° rete) a portare avanti la formazione di casa, che peraltro si ritrova con un uomo in più dopo l’espulsione di Concas al 41’. Ma i ragazzi di mister Terni non demordono e trovano il pareggio con Amore all’81’. Nonostante l’assenza dei tre punti, non cambiano le posizioni in testa: Inter-Atalanta è stata infatti posticipata al 15 aprile, mentre il Sassuolo viene fermato dal Parma. Un rigore per parte, con Ferrara sempre più inarrestabile alla 7° marcatura stagionale, e De Rinaldis a rispondere per i ducali e a regalare un punto a testa alle due emiliane.

Sono invece le zone basse della classifica a smuoversi, grazie alle vittorie di Lazio e Torino che fanno un grande balzo in avanti agganciando rispettivamente l’Inter e il Sassuolo. Prosegue il momento positivo dei biancocelesti che non lasciano scampo al Genoa: 0-2 firmato Riosa e Mancino. I granata dominano in casa con il Monza e vincono 3-1. Protagonista un La Marca scatenato con due gol, segna anche Barbieri per mister Semioli mentre è di Zito la rete biancorossa.

La prossima giornata sarà decisiva per confermare o ribaltare i rapporti di forza, con due partite in particolare a coinvolgere squadre molto vicine: Sassuolo – Torino (entrambe a 11) e Lazio – Fiorentina (biancocelesti a -3). Genoa e Monza proveranno a rialzare la testa sfidando in vetta l’Atalanta e la Roma, ma va da sé che le attenzioni saranno tutte sul Vismara per il Derby di Milano. Il Milan ha mostrato grande cuore nel pareggio contro i giallorossi, l’Inter deve riprendere la marcia interrotta con la Lazio la scorsa giornata.

Derby che peraltro avrà un’anticipazione questo weekend quando si affronteranno tutte le formazioni delle società meneghine nell’ultimo turno di Test Match per le Under 17 di A e B, che domenica 11 riprenderanno il campionato regolare