Under 16 serie A e B

La Roma vince lo scontro diretto contro il Trapani, e insieme al Perugia superano proprio i siciliani piazzandosi in seconda posizione

lunedì 11 novembre 2019

Inaspettata caduta del Genoa nel girone A, sconfitta in casa 0-1 dall’Empoli. Un regalo alla Juventus di Andrea Bonatti che con il 2-1 sulla Fiorentina allunga a +5 sul Grifone. Rotonda vittoria della Lazio, 5-0 senza storia sul Pisa. Il girone B si conferma quello più combattuto, con sei squadra in sei punti. Davanti l’unica a cadere è il Cagliari, che contro il Milan perde lo scontro diretto per 0-3 e in un colpo passa dalla terza alla sesta posizione. Inter e Bologna non perdono terreno, vincendo rispettivamente 5-2 contro il Brescia e 0-2 contro la Cremonese. Trionfi anche per l’Atalanta capolista (0-4 al Pordenone) e la SPAL alle sue spalle (2-0 all’Hellas Verona). Nel gruppo C ennesima conferma del Napoli, che a Pescara batte il Delfino 2-0. La Roma vince lo scontro diretto contro il Trapani, e insieme al Perugia (2-1 all’Ascoli) superano proprio i siciliani piazzandosi in seconda posizione.