Euro 2019 Under 21

Gli Azzurrini esordiranno il 16 giugno al ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna contro la Spagna. Lo stadio di Udine teatro della finalissima del 30 giugno

venerdì 23 novembre 2018

Sono la Spagna, la Polonia e il Belgio le avversarie che la Nazionale Under 21 affronterà nel gruppo A della Fase finale del Campionato Europeo Under 21, che l’Italia – nello specifico le città di Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine -ospiterà quest’estate per la prima volta insieme alla Repubblica di San Marino in virtù della collaborazione avviata tra FIGC e la Federcalcio sammarinese. Nella splendida cornice della Lamborghini Factory di Sant’Agata Bolognese si è tenuto il sorteggio per le 12 finaliste inserite in tre gruppi da quattro. La squadra Di Biagio era testa di serie insieme ai Campioni d’Europa in carica della Germania e all’Inghilterra, la prima sorteggiata nel gruppo B e la seconda in quello C.



Il vice segretario generale e direttore delle competizioni UEFA Giorgio Marchetti ha eseguito il sorteggio assieme all’ambasciatore del torneo Andrea Pirlo. Alla cerimonia hanno partecipato per la FIGC il presidente Gabriele Gravina, il presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Costacurta, il Project Leader Andrea Stefani e il tecnico dell’Under 21 Luigi Di Biagio.

Dodici le nazionali al via in un torneo che determinerà anche l’accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2020. Un’occasione d’oro per la Nazionale Under 21, che avrà anche la possibilità di conquistare un altro titolo Europeo da aggiungere ai cinque successi (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) che ne fanno la squadra più titolata nella storia del Campionato Europeo UEFA.



Alle semifinali dell’Europeo si qualificheranno le prime dei tre gruppi e la migliore seconda classificata. L’Italia farà il suo esordio nel torneo il prossimo 16 giugno allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna contro la Spagna nella gara inaugurale della manifestazione, sempre a Bologna il 19 affronteranno la Polonia per poi chiudere il girone a Reggio Emilia il 22 giugno con il Belgio. Udine e Trieste ospiteranno le gare del Gruppo B, mentre Cesena e San Marino saranno le sedi degli incontri del Gruppo C.

In caso di qualificazione, l’Italia giocherebbe il 27 giugno al ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia anche l’eventuale semifinale, mentre l’altra semifinale si disputerà nella stessa giornata a Bologna. Lo stadio ‘Friuli’ di Udine sarà invece teatro della finalissima del 30 giugno.

I gironi della Fase Finale di Euro 2019

Gruppo A: ITALIA, Spagna, Polonia, Belgio

Gruppo B: Germania, Danimarca, Serbia, Austria

Gruppo C: Inghilterra, Francia, Romania, Croazia