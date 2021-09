Riparte la corsa al titolo. La Roma campione d’Italia ospita il Sassuolo, esame Tavagnacco per la Juve

Primavera Femminile

Il campionato si apre sabato alle 15 con la sfida tra giallorosse e neroverdi. Domenica alle 19 Sassari Torres-Como Women

giovedì 23 settembre 2021

Le giovani promesse del calcio femminile sono pronte a tornare in campo. Sabato si alzerà il sipario sulla nuova edizione del Campionato Primavera, che vedrà la partecipazione di 25 squadre divise - in base al criterio di vicinanza geografica - in due gironi.

Dopo la mancata iscrizione dello scorso anno, la grande novità della stagione sarà rappresentata dal Milan, pronto a fare il suo debutto insieme alla Sampdoria e a Palermo, Pro Sesto e Sassari Torres, mentre il Cortefranca, l'altra neopromossa in Serie B, non prenderà parte al torneo. La squadra da battere sarà nuovamente la Roma, che dopo la vittoria delle ultime due finali scudetto contro la Juventus è pronta a inseguire il terzo titolo consecutivo.

La prima giornata si aprirà sabato alle 15 con le campionesse d’Italia che ospiteranno il Sassuolo del neo mister Davide Balugani e si chiuderà domenica alle 19 con la sfida tra la debuttante Sassari Torres e il Como Women. Tutti gli altri match si disputeranno domenica alle 15.

Nel Girone 1 i riflettori saranno puntati su Sampdoria-Milan, Cittadella Women-Inter e sulla Juve di Silvia Piccini, pronta a ripartire dalla gara casalinga contro il Tavagnacco. Sarà un esordio ricco di emozioni per Chievo ed Hellas Verona, protagoniste del primo derby del campionato. Nel Girone 2, oltre a Napoli-Pink Bari e Pomigliano-Fiorentina, spiccano le gare delle altre due società capitoline, Lazio e Roma Calcio Femminile, attese dalle trasferte sui campi di San Marino Academy ed Empoli.

