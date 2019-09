Under 15 serie C

Nel gruppo D, derby contro la Fermana per la Ternana capolista. Impegni casalinghi per Renate e Novara

venerdì 27 settembre 2019

Il Cesena, autore di un avvio di stagione da incorniciare, cerca il quarto successo consecutivo sul campo della Pistoiese, attualmente a -6 dalla capolista. Alle spalle dei bianconeri, il Ravenna e il Rimini, impegnate rispettivamente a Fano e Carrara. Nel girone E, possibilità di en plein per il Bari, che fa visita al Potenza, fermo a 1 punto dopo tre giornate. A pari merito con i biancorossi, il Francavilla, chiamato alla non facile sfida contro la Reggina. A -2 dalla coppia di testa, il Catania, che fa visita al Catanzaro e il Monopoli, atteso dal Sicula Leonzio. Nel gruppo A, impegni casalinghi per il trio al vertice formato da Renate, Novara e Pro Vercelli: i brianzoli ospitano la Pergolettese, la formazione novarese attende l'Olbia ultimo in classifica, mentre la squadra di Vercelli affronta il Monza, reduce dalla sconfitta della scorsa giornata contro i piemontesi. Derby veneto tra Vicenza e Virtusvecomp Verona, con gli scaligeri al comando della classifica assieme a Carpi e Piacenza, rispettivamente impegnate contro Reggiana e Arzignano. A -1 dal gruppo di testa Albinoleffe e Feralpisalò, che si sfidano sul campo dei bergamaschi per non perdere terreno nei confronti delle prime. La Ternana, capolista del girone D, fa visita alla Fermana, per il secondo derby consecutivo dopo la gara contro il Gubbio della giornata precedente. Seconda, a -2 dagli umbri la Sambenedettese, ospite della Viterbese.

