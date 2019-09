Under 15 serie A e B

I giallorossi attendono la formazione calabrese per centrare i primi 3 punti della stagione

venerdì 13 settembre 2019

Esordio casalingo per la Roma vincitrice del titolo 2018-2019. La formazione giallorossa, dopo aver saltato la prima gara di campionato, cerca i 3 punti contro il Cosenza. Trasferta ad Ascoli per il Napoli, reduce dal 3-0 al Crotone di domenica scorsa, mentre il Perugia attende la visita del Benevento. Nel girone A, turno di riposo per la Juventus, con le altre capolista Fiorentina, Lazio, Spezia e Sampdoria impegnate rispettivamente contro Pisa, Livorno, Torino e Sassuolo. Trasferta a Cagliari per l'Inter, derby veneto tra Hellas Verona e Venezia e le altre big del gruppo B, Milan e Atalanta, attese dalle sfide contro Udinese e Chievo Verona.

Classifiche e calendari