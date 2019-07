Nazionale U19

Concluso ieri a Coverciano il raduno, i giocatori si ritroveranno domani a Fiumicino per partire giovedì alla volta di Yerevan

martedì 9 luglio 2019

Carmine Nunziata ha ufficializzato oggi i 20 giocatori per il Campionato Europeo Under 19, che prenderà il via in Armenia il 14 luglio per terminare il 27. Dopo una settimana, ieri si è concluso il raduno che si è tenuto sui campi di Coverciano dove si sono allenati 25 giocatori sotto gli occhi del tecnico Azzurro e del coordinatore delle Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi. “Sono scelte sempre difficili – ha sottolineato Nunziata – ma che un allenatore deve fare tenendo conto delle condizioni fisiche e dello stato di forma di ognuno, considerando che qualcuno è rimasto fermo per un mese dopo la conclusione dei campionati”. Il Ct ha dovuto rinunciare a Salvatore Esposito e Alessio Riccardi, il primo perché uscito provato dal campionato Mondiale Under 20 in cui ha giocato da titolare; il secondo per problemi fisici pregressi che non è riuscito a superare durante il collegiale e per colpa dei quali è stato costretto ad allenarsi a fasi alterne. Altre due le assenze eccellenti, protagonisti durante tutta la fase di qualificazione a questo torneo continentale: i difensori Davide Bettella e Raoul Bellanova, ambedue schierati da Nicolato in Polonia nel corso del Mondiale Under 20.

Una squadra molto giovane, quella che partirà per l’Armenia. Infatti, l’esatta metà dei convocati è sotto età: 9 sono i nati nel 2001 (Russo, Armini, Gozzi Iweru, Fagioli, Greco, Riccardi, Petrelli, Piccoli, Salcedo) e un 2002, Destiny Udogie, difensore dell’Hellas Verona, alla sua prima partecipazione all’Europeo Under 19 dopo aver disputato a fine maggio in Irlanda un’ottima fase finale nel Campionato Europeo Under 17. Una scelta dettata dalla filosofia del Club Italia, quella di dare il massimo dell’esperienza internazionale ai giocatori, ma anche dalla necessità: “Una squadra sicuramente giovane– afferma il tecnico – ma altrettanto valida. A Parte Udogie, sono ragazzi che hanno partecipato alle due fasi di qualificazioni e che in questa competizione avranno l’occasione di dimostrare il loro valore. Mi dispiace non avere con me Esposito, Bettella e Bellanova, ragazzi di valore assoluto, ma la trascorsa partecipazione al Mondiale, seppure una grande esperienza, è stata usurante, soprattutto a livello psicofisico e alla fine ne paghi lo scotto. Per Alessio Riccardi, purtroppo, quel piccolo problema al flessore ha compromesso la sua partecipazione. E’ un giocatore di grandi mezzi è avrà modo di dimostrare le sue qualità”. Sulla rassegna continentale Nunziata avverte: “Sarà molto importante lo stato di forma atletica visto che i nostri campionati sono finiti da tempo. Nel nostro girone avremo Spagna e Portogallo, due squadre che per tradizione sono state sempre al top della condizione fisica e tecnica. Inoltre, affronteremo la squadra di casa che farà del tutto per dimostrare al pubblico il proprio valore. Ma il nostro obiettivo – conclude Nunziata - è quello di giocare l’Europeo da protagonisti”.

La delegazione Azzurra si riunirà domani a Fiumicino per poi spiccare il volo verso Yerevan giovedì 11 luglio.

Fasi di qualificazione. La Nazionale giovanile si presenta in Armenia dopo aver superato brillantemente le due fasi di qualificazione: la prima, che si è giocata lo scorso ottobre in Estonia, si è conclusa con tre vittorie (contro l’Estonia 3-0, risultato ribadito poi nel secondo incontro con la Finlandia e 1-0 nel match finale contro la Danimarca); la fase élite, disputata a Padova lo scorso marzo, è iniziata con il pareggio nella gara di esordio contro il Belgio (2-2) e proseguita con due vittorie contro i pari età dell’Ucraina (3-1) e della Serbia (2-0).

I gironi dell’Europeo. L’Italia è inserita nel girone A insieme a Portogallo, i padroni di casa dell’Armenia e la Spagna, squadre che affronterà nell’ordine il 14, il 17 e il 20 luglio, tutte all’interno degli stadi dislocati nella capitale. Le partite si giocheranno alle 21 ora locale (in Italia, 2 ore di meno, alle 19) e saranno trasmesse da Rai Sport. Il gruppo B è formato da Repubblica Ceca, Eire, Norvegia e Francia. Si qualificano le prime due classificate che si affronteranno nelle semifinali il 24 luglio. La finale si disputerà nella capitale armena il 27 luglio.

La lista dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Samuele Ricci (Empoli);

Attaccanti: Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).

Staff: Capo Delegazione, Evaristo Beccalossi; Coordinatore Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi; Allenatore, Carmine Nunziata; Assistente Allenatore, Mirco Gasparetto; Preparatore Atletico, Luca Coppari; Preparatore Portieri, Graziano Vinti; Match Analyst, Marco Mannucci; Medici, Vincenzo Santoriello e Lorenzo Ticca; Fisioterapisti, Giuseppe Galli e Angelo Cartocci; Segretario, Aldo Blessich; Addetto Stampa, Giuseppe Ingrati; Amministrativo, Antonio Martuscelli; Tutor Scolastico, Stefano Presciutti.

I gruppi dell’Europeo

Gruppo A: Armenia, ITALIA, Portogallo e Spagna

Gruppo B: Eire, Francia, Norvegia e Repubblica Ceca

Il calendario dell’Italia

Domenica 14 luglio: Italia-Portogallo (ore 21, ore 19 italiane, Banants Stadium, Yerevan)

Mercoledì 17 luglio: Armenia-Italia (ore 21, ore 19 italiane, Repubblican Stadium, Yerevan)

Sabato 20 luglio: Italia-Spagna (ore 21, ore 19 italiane, FFA Academy Stadium, Yerevan

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse da Rai Sport