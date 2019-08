Nazionale A

Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro per il capitano azzurro, il CT Mancini ha deciso di convocare il difensore della Lazio per le gare con Armenia e Finlandia

venerdì 30 agosto 2019

Francesco Acerbi in azione in Nazionale

Grave infortunio nel pomeriggio per Giorgio Chiellini: per il difensore della Juventus, come riportato da una nota del club bianconero, gli esami hanno evidenziato la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro, con conseguente intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni.

In chiave Nazionale, il CT Mancini, che aveva inserito il capitano azzurro nell’elenco dei convocati diramato questo pomeriggio in vista delle gare con Armenia e Finlandia, ha deciso di convocare il difensore della Lazio Francesco Acerbi.