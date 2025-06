Under 17 Serie A e B, sfida scudetto al 'Benito Stirpe': Milan e Torino a caccia del titolo

Campionati Giovanili

Questa sera (ore 20, diretta streaming in esclusiva su Vivo Azzurro TV), a Frosinone i rossoneri di Giovanni Renna affronteranno i granata di Fabio Rebuffi per il tricolore

venerdì 20 giugno 2025

Stasera (ore 20, diretta streaming in esclusiva su Vivo Azzurro TV), allo Stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone, andrà in scena l’ultimo atto del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B: da una parte il Milan di Giovanni Renna, che ha superato la Juventus con un netto 4-2, sempre a Frosinone, due giorni fa; dall’altra il Torino di Fabio Rebuffi, che si è imposto 2-1 sull’Udinese allo Stadio 'Domenico Francioni' di Latina, nell’altra semifinale. Sarà il quarto scudetto delle Finali Giovanili TIM, in svolgimento nel Lazio fino al 30 giugno, che verrà assegnato dopo quelli dell'Under 18 Professionisti (Torino), Under 17 Serie C (Ternana) e Under 16 Serie C (Spal).

© figc.it Simone Lontani, autore di 16 reti in 23 presenze con il Milan Under 17

I rossoneri si sono classificati secondi nel Girone B, chiudendo con 57 punti in 26 partite (17 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte, 75 gol fatti, 32 subiti e una differenza reti di 43), prima di eliminare l'Empoli ai quarti: successo 1-0 all’andata al Centro Sportivo 'Monteboro' (Empoli-Milan 0-1, 8 giugno) e sconfitta 3-2 al centro sportivo PUMA House of Football (Milan-Empoli 2-3, 12 giugno), grazie alla media punti migliore rispetto ai toscani a parità di piazzamento nei gironi eliminatori (2,19 contro 2,16). In semifinale, allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone, il Milan ha vinto 4-2 contro la Juventus con i gol di Fabio Pandolfi (24'), Simone Lontani (43'), Edoardo Tartaglia (45') e Simon La Mantia (79'). Il miglior realizzatore della formazione di Giovanni Renna è l'attaccante classe 2008 Simone Lontani, autore di 16 reti in 23 presenze (1.890 minuti giocati).

"Essere arrivati in finale è motivo di grande orgoglio - spiega il tecnico rossonero -. I ragazzi, anche i più dotati, stanno dimostrando spirito di sacrificio, e questo è il segnale che stiamo lavorando nella direzione giusta indicata dal nostro direttore, Vincenzo Vergine: far crescere ogni singolo giocatore, dentro e fuori dal campo".

© figc.it Andrea Luongo, protagonista di 9 reti in 24 partite con il Torino Under 17

I granata, invece, hanno chiuso il Girone A al secondo posto con 50 punti in 24 partite (14 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte, 55 gol fatti, 28 subiti e una differenza reti di 27). Nei quarti di finale, i ragazzi di Fabio Rebuffi hanno superato l'Inter: vittoria per 3-2 all’andata a Orbassano (Torino-Inter 3-2, 7 giugno) e pareggio 2-2 al ritorno a Milano (Inter-Torino 2-2, 11 giugno). In semifinale, il Torino ha battuto l’Udinese per 2-1 allo Stadio 'Domenico Francioni' di Latina, grazie alle reti di Luca Cantarella (30’) e del capitano Andrea Luongo (rigore al 69’), protagonista anche all’ultimo Europeo Under 17, disputato in Albania dal 19 maggio al 1° giugno con la Nazionale di Massimiliano Favo, atteso stasera in tribuna a Frosinone. Il miglior marcatore della squadra è l’attaccante classe 2008 Gabriele Falasca, nato a Roma, cresciuto nei settori giovanili di Roma e Nuova Tor Tre Teste prima di approdare al Torino nell’estate del 2021: 16 reti in 27 partite (1.609 minuti giocati) in stagione.

"Affronteremo un avversario fortissimo - sottolinea il tecnico granata -, una squadra che ha battuto la Juventus e che ha qualità in ogni reparto. Sarà una finale intensa, da giocare con coraggio, attenzione e personalità. Sappiamo quanto vale questa sfida e vogliamo giocarci al massimo le nostre chance per portare a casa un traguardo storico".

Milan-Torino, inoltre, sarà storia contro ambizione, perché, da quando il campionato Under 17 è stato riservato ai professionisti (stagione 1982/1983), i rossoneri hanno disputato sei finali, vincendone cinque (1994/1995, 1995/1996, 2002/2003, 2006/2007 e 2010/2011) e perdendo solo una volta, il 19 giugno 2014, contro l'Inter a Montepulciano (Inter-Milan 0-0, 4-2 dcr). Per i granata, invece, sarà la prima finale nella categoria: un'occasione per entrare nella storia, come ha fatto l'Under 18, otto giorni fa, a Latina (Roma-Torino 1-2 dts, 12 giugno).

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE A E B

FASE FINALE A 4 (dal 18 al 20 giugno)

SEMIFINALI (mercoledì 18 giugno)

S1) Juventus-Milan 2-4

S2) Udinese-Torino 1-2

FINALE (venerdì 20 giugno)

Ore 20: Milan-Torino, Stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone